24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0243
  • 6,7554
  • 249.852
  • 87.528
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

F-16 kılavuzu satın alan Rus vatandaşı ABD tarafından gözaltına alındı

Rusya’da yaşayan oyun geliştirici bir genç, internet üzerinden F-16 kılavuzu satın alması nedeniyle ABD tarafından Gürcistan’da gözaltına alınarak ABD'ye götürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’da yaşayan Oleg Tişçenko, 15 yıldır oyun simülasyonları üzerine çalışıp bu alanda kendisini geliştirirken aynı zamanda oyun yazılımları oluşturup ilerlemeye devam ediyordu. Online bir alışveriş sitesi üzerinden Teksaslı bir Amerikalıdan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili kitap aldı. Araştırmalarını sürdüren Rus genç, çalışmalarının büyük bir kısmını internet üzerinden yapmaya devam etti. ABD'nin internet takibine takılan Rus genç, uzunca bir süre takip edildi. F-16 tipi savaş uçakları ile ilgili 2011 yılında araştırmalara başlayan Oleg isimli Rus genç, son olarak Gürcistan’a bir dans gösterisine katılmaya gitti. Gürcistan’da gözaltına alınan Oleg, birkaç gün nezarette kaldı. ABD'nin talebi üzerine Gürcistan, Rus genci ABD'ye teslim etti. ABD'li bir ekip tarafından teslim alınan Oleg’in ABD’ye götürüldüğü belirtildi. Rusya ise, olayı yakından takip ederek Rus gencin savunması için Avukat Aleksandr Agranovsky'u görevlendirdi.
 
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
 
Oleg Tişçenko’nun Amerika’ya götürülmesinden sonra hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Amerikan savcıları tarafından Oleg Tişçenko için iddianame hazırlandığı, buna göre Tişçenko’nun ABD'nin güvenliğini tehdit eden çalışmalar, uluslararası silah kaçakçılığı ve teknolojik bilgileri yabancı ülkelere satmakla suçlandığı ve 15 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi. Tişçenko’nun avukatı Aleksandr Agranovsky, yaşanan olayla ilgili başka bir ülkeye turistik olarak seyahat etmek isteyen Rusları uyararak, farklı alanlarda merakı olup araştırma yapanların sürprizlerle karşılaşabileceğini, bilgisayarına film indirenlerin başka ülkelerdeki telif hakları yasaları gibi birçok sebeplerden dolayı cezalar alabileceğini vurguladı.

Binali Yıldırım öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

'Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

Ordu'da heyelan

Ordu'da heyelan

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA