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Dünya

F1'in eski başkanından İngiliz kanalında şoke eden sözler: Putin için kurşun yerim

Eski Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'birinci sınıf bir insan' olduğunu söyleyerek, 'Onun için kurşunu yerim' dedi. İngiliz medya kuruluşu ITV'deki bir programda konuşan Ecclestone'nin 'kurşun yerim' ifadesi, stüdyoda şok etkisine neden oldu.

Star Gazetesi30 Haziran 2022 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
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2017'de başkanlık görevinden ayrılmadan önce F1'i 40 yıl boyunca yöneten Ecclestone, Perşembe günü ITV'nin 'Günaydın Britanya' programında yaptığı konuşmada Putin'e olan hayranlığının devam ettiğini söyledi.

Ecclestone'un açıklamaları üzerine ITV sunucusu Ben Shephard, eski F1 başkanına, "Binlerce masum Ukraynalı ve Rus askerinin ölümünü de haklı çıkaramazsın değil mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Ecclestone, soruya şu şekilde yanıt verdi:

Kasıtlı ölümler değil. Amerika'nın Amerika ile hiçbir ilgisi olmayan farklı ülkelere gittiği tüm zamanlara bakın. Aslında bu onların işi, savaşları seviyorlar çünkü çok silah satıyorlar." şeklinde yanıt verdi.

PUTİN İÇİN KURŞUN YERİM

Sunucular, Rus liderin hala yanında olup olmadığını sorunca, Ecclestone, "Yine de onun için kurşunu yerim. Can yakmamasını tercih ederdim ama yine de kurşun yerdim. Çünkü o birinci sınıf bir insan. Ve yaptığı şey, Rusya için doğru olduğuna inandığı şey." dedi.

Ecclestone, Ukrayna'daki çatışmanın hala bir "hata" olduğunu ve "bundan kurtulmak için herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini." öne sürdü.

Ecclestone, çatışmanın başlamasından bu yana Rus sporculara verilen kapsamlı uzaklaştırmalara şiddetle karşı olduğunu ve cezalandırılmamaları gerektiğini söyledi.

İlk olarak 2019'da Rusya devlet başkanı için kurşuna dizileceğini söyledi ve Putin'in Avrupa'nın en güçlü lideri olduğunu öne sürdü

Star Gazetesi

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