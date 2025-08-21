İSTANBUL 31°C / 18°C
Dünya

F/A-18E Super Hornet savaş uçağı okyanusa düştü

ABD Donanması'na ait 'F/A-18E Super Hornet' tipi savaş uçağı Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştü. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilot sağ olarak kurtarıldı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 08:05
F/A-18E Super Hornet savaş uçağı okyanusa düştü
ABD'de korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi.

ABD Donanması'na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın saat 09:50 sıralarında meydana geldiğini ve kendini fırlatmayı başaran pilotun 11:20 sıralarında sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Parashar, düşen uçağın Virginia Beach şehrindeki Oceana Deniz Hava Üssü'nde konuşlu 83'üncü Taaruz Filosu'na bağlı olduğunu aktardı.

Uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

