Çin'deki tutuklamalar akıllara 'bir ajanlar savaşı mı yaşanıyor?' sorusunu getirdi

Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou’nun İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington'ın talebiyle Kanada'da tutuklanması, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşıyla başlayan krizi körükledi.

Tutuklamanın ardından Çin, Kanada'yı Vancou’nun serbest bırakılması konusunda defalarca uyardı. Kanada yargısı Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak Çin, ABD'nin Kanada'ya baskısı üzerine yaptığı tutuklamaya karşı misilleme için harekete geçti.

Çin, Kanadalı girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig’i, Pekin'de “Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunmak” şüphesiyle gözaltına alarak hem Kanada'ya misilleme yaptı hem de ABD'ye gözdağı verdi.

Gözaltına alındıktan sonra tamas kurulamayan Spavor ve Kovrig, kendilerini bir anda dünyanın süper güçlerinin savaşının ortasında buldu.

Üst düzey Kanadalı yetkililer, Kanada’nın Çin büyükelçisi John McCallum’ın Kovrig’e erişimine izni verildiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Washington'da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis ile iki Kanada vatandaşının serbest bırakılması konusunda girişimlerde bulunulması için temaslarda bulundu.

GÖZALTINA ALINANLAR AJAN MI?

ABD'deki dış politika dergisi Foreign Policy, 2018 Ağustos ayında ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA), 2010 yılına kadar Çin'de iyi çalışan muhbir ağının çöktüğünü yazdı. 5 CIA çalışanın görüşlerinin yer verildiği yazıda, ülkede 30 muhbirin infaz edildiği iddia edilmişti.

Kovrig'in ardından gözaltına alınan Spavor, Kim-Jong-un'un özel hayatında kokteyl içtiği birkaç kişiden biri. Spavor, Kuzey Kore'de yatırımı teşvik eden bir organizasyon çalışması yürütüyor. Dış dünyadan izole edilmiş Kuzey Kore'de istediği her yere rahatlıkla girip çıkan Spavor, Kim Jong-un'a özel yatında bir şeyler içecek kadar yakın. tutuklanması, yaşanan krizin tahmin edilenden daha derin entrikalarla dolu olduğunu gösteriyor.

Daha önce, 2003'ten 2016'ya kadar Pekin ve Hong Kong'da diplomat olarak çalışan Kovrig ise, Şubat 2017'den bu yana bölgede Uluslararsı Krizi Grubu için çalışıyor. Kovrig de, Çin'deki azınlık hakları ve diğer sorunlarla ilgili bilgi topluyor.

Tutuklananların sıradan iki Kanada vatandaş olmaması akıllara, ABD-Kanada-Çin ekseninde bir ajan savaşı ihtimalini getiriyor.