Facebook ve Instagram durmuyor; Sosyal medya yasağında 550 bin hesabı engelledi

Aralık ayında Avustralya'da yürürlüğe giren ve dünyanın en katı düzenlemelerinden biri olarak kabul edilen sosyal medya yasağı, ilk günlerinde Meta tarafından yaklaşık 550 bin hesabın engellenmesine yol açtı. Bu çığır açan yasa, Instagram ve Facebook gibi dünyanın en yaygın kullanılan platformlarında 16 yaşın altındaki Avustralyalı kullanıcıların hesap sahibi olmasını tamamen yasaklıyor. Yasanın uygulanması, çocukları zararlı içerik ve algoritmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla hükümet ve kampanyacılar tarafından savunulmuş olsa da, teknoloji şirketleri ve bazı uzmanlar arasında önemli tartışmalar yaşanmaya başladı.

Meta'nın ilk haftadaki engelleme işlemleri

Meta, Avustralya'daki yeni yasaya uyum sağlamanın ilk yedi günü içinde kapsamlı bir engelleme operasyonu gerçekleştirdi. Şirketin resmi blog açıklamasına göre, Instagram platformunda 330 bin 639 hesap, Facebook'ta 173 bin 497 hesap ve Threads'te ise 39 bin 916 hesap devre dışı bırakıldı. Bu sayılar, Avustralya'nın sosyal medya yasağının ne kadar geniş bir kapsamda uygulandığını ve Meta'nın yasaya uyum konusundaki kararlılığını göstermektedir. Ancak şirket, bu engelleme işlemlerinin tamamen otomatik bir sistem tarafından gerçekleştirilmediğini, insan gözlemcilerin de sürece dahil olduğunu belirtmiştir.

Meta'nın yasaya karşı tutumu ve alternatif öneriler

Meta, Avustralya hükümetine yönelik bir açıklamada, genel yasaklar yerine daha yapıcı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu. Şirket, tüm sektörü çevrimiçi ortamda güvenli, gizliliği koruyan ve yaşa uygun deneyimler sağlamak için daha yüksek standartlar belirlemek üzere işbirliği yapmaya çağırdı. Meta'nın önerisine göre, yaş doğrulaması işlemi uygulama mağazaları düzeyinde gerçekleştirilmesi gerekir; böylece hem düzenleyiciler hem de uygulamalar üzerindeki uyum yükü azalabilir. Ayrıca şirket, ebeveyn onayı için muafiyetler oluşturulması gerektiğini ve bu sayede gençlerin sosyal medya yasağını atlatmak için daha az güvenli alternatif platformlara göç etmesinin önlenebileceğini ifade etti.

Dünya çapında benzer yasalar ve Avustralya'nın özel konumu

Avustralya'nın sosyal medya yasağı, küresel ölçekte çocuk güvenliği konusunda yeni bir standart oluşturmuştur. ABD'nin Florida eyaleti ile Avrupa Birliği gibi çeşitli yargı bölgeleri, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırma konusunda deneyler yapıyor olsa da, Avustralya'nın 16 yaş sınırı ve ebeveyn onayı muafiyeti olmayan yapısı, bu tür politikalarda dünyanın en katı uygulaması haline gelmiştir. İngiltere'deki Muhafazakar Parti, 2029'dan önce yapılması planlanan seçimlerde iktidara gelirlerse aynı yolu izlemeyi taahhüt etmiştir. Politika, ebeveynler arasında son derece popüler olup, dünya liderleri tarafından kıskanılmaktadır.

Uzmanların endişeleri ve yasağın etkinliği sorgulanıyor

Avustralya'nın sosyal medya yasağı kadar geniş kapsamlı olsa da, bazı uzmanlar yasağın gerçek anlamda etkili olup olmayacağı konusunda ciddi şüpheler taşımaktadır. Çocukların yaş kontrollerini kandıran teknolojiler kullanarak veya internette daha az güvenli alternatif platformlara yönelerek yasağı atlatabileceği yönündeki endişeler, politikanın uzun vadeli başarısı hakkında soru işaretleri oluşturmuştur. Ruh sağlığı savunucularının bir kısmı, yasağın genç insanları çevrimiçi bağlantıdan mahrum bırakabileceğini ve özellikle LGBTQ+ bireyler, nörodiverjan gençler ve kırsal topluluklardan olanları olumsuz etkileyebileceğini belirtmiştir. Bu gruplar, sosyal medyanın kendilerine toplumsal destek ve kimlik bulma konusunda sağladığı faydaları kaybetme riski altındadır.

Avustralya'nın sosyal medya yasağı, çocuk güvenliği ile dijital özgürlük arasındaki dengeyi sorgulayan küresel bir tartışmanın başlangıcı olmuştur. Meta'nın 550 bin hesabı engelleme kararı, yasanın ne kadar kapsamlı bir şekilde uygulanacağını gösterirken, aynı zamanda teknoloji şirketleri, hükümetler ve uzmanlar arasında bu konuda nasıl ilerleneceği hakkında derin bir görüş ayrılığı bulunduğunu da ortaya koymaktadır.