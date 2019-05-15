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Facebook'tan Yeni Zelanda katliamı sonrası canlı yayınlara kısıtlama

Facebook, canlı yayınlarda toplum kurallarını ihlal eden hesapları geçici süreyle yasaklayacağını duyurdu.

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Teknoloji haberleri sitesi CNET'te yer alan habere göre, Facebook, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen katliam sonrası kuralları ihlal eden canlı yayınları yasaklayacak.

Facebook'un canlı yayınlarla ilgili bu önlemi, mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine yönelik gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin, saldırıyı Facebook üzerinden canlı yayınlaması sonrası aldığı belirtildi.

Facebook yetkilisi Guy Rosen, kişisel blogunda paylaştığı yazıda, belirli toplum kurallarını ihlal eden kullanıcıların Facebook'un canlı yayın özelliğini kullanmalarının geçici süreyle engelleneceğini bildirdi.

Rosen, canlı yayın yapması yasaklanan kullanıcıların, reklam oluşturmak gibi Facebook'un diğer hizmetlerinden de engelleneceğini belirterek, "Bugünden itibaren canlı yayınla ilgili kurallarımızı sıkılaştırıyoruz. Örneğin, terörist bir grubun açıklamasını paylaşan bir kullanıcının canlı yayın yapması derhal engellenecek." ifadelerini kullandı.

Facebook'un ayrıca, video ve canlı yayınlardaki kötü amaçlı kullanımı engellemek amacıyla daha iyi video yakalama teknolojisi geliştirmek için 7,5 milyon dolar yatırım yaptığı kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, saldırgan, Facebook başta olmak üzere birçok sosyal paylaşım sitesi üzerinden saldırıyı canlı yayınlamıştı. Facebook, söz konusu 17 dakikalık canlı yayının kendilerine ihbar edilmediğini ve ilk şikayetin yayın sona erdikten 12 dakika sonra geldiğini duyurmuştu.

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