Facebook'un sahibi Meta, 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi sosyal medya devi Meta'da işten çıkarmalar devam ediyor. En son geçtiğimiz sene kasım ayında 11 bin çalışanını işten çıkartan Meta, 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, kesintilerin zor olacağını ve verimlilik yılının bir parçası olduğunu ifade ederek, henüz işe alım yapılmayan yaklaşık 5 bin açık pozisyonu da kapatacaklarını açıkladı.

Şirketin finansal performansının iyileştirilmesi için söz konusu kesintilerin yapılacağını aktaran Zuckerberg, Meta'yı etkileyen faktörlerden bazılarının ABD'deki yüksek faiz oranları, küresel jeopolitik istikrarsızlık ve artan düzenlemeler olduğunu ifade etti. Zuckerberg, "Bence kendimizi bu yeni ekonomik gerçekliğin daha uzun yıllar devam etmesi ihtimaline hazırlamalıyız" dedi.

İşten çıkarmaların ve yeniden yapılanmanın yılsonuna kadar sürebileceğini ifade eden Zuckerberg, yeniden yapılanma tamamlanana kadar yeni işe alım olmayacağını söyledi.

Meta, geçtiğimiz yıl 23 milyar dolardan fazla kar elde etmişti

Meta'nın Aralık 2022'ye kadar olan üç aylık dönemden kazançları yıllık bazda yüzde 4 düşmüş, 2022'de 23 milyar dolardan fazla kar elde etmişti.

Teknoloji sektöründe 128 binden fazla kişi işten çıkarıldı

Öte yandan Amazon ve Google gibi teknoloji devleri de çok sayıda işten çıkarma açıklarken, teknoloji sektöründeki iş kayıplarını takip eden layoffs.fyi'ye göre, bu yıl şimdiye kadar teknoloji sektöründe 128 binden fazla kişi işten çıkarıldı.