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Dünya

Facia göz göre göre gelmiş! Pentagon'dan Kasım 2019'da ''dehşet verici'' raporu

ABD askeri istihbaratının Kasım 2019'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının 'dehşet verici' boyut alacağı uyarısı yaptığı iddia edildi. Trump ve yönetiminin uyarılarla dolu raporu dikkate almadığı ileri sürüldü. Pentagon ise böyle bir raporun olmadığını savundu.

09 Nisan 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:59
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Amerikan ABC televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehdidini başından beri hafife aldığını ortaya koyan bir iddia ortaya attı.

ABC televizyonunun 4 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (NCMI) Çin'in Wuhan kentinde salgınla ilgili hareketliliği ortaya koyan veri ve uydu görüntülerini analiz ederek rapora dönüştürdüğü belirtildi. Söz konusu raporun Kasım 2019'da Pentagon üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine sunulduğu savunuldu.

ASYA'DAKİ ASKER VE ÜSLER İÇİN TEHDİT

Raporda, Çin'in Wuhan kentinde, henüz ismi konulmamış bir salgının yaşandığı, veri ve uydu görüntülerinin durumun kontrolden çıktığını gösterdiği ifade ediliyor. Raporda salgının ABD'nin Asya'da konuşlu askerleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanırken, "dehşet verici" bir pandemiye dönüşme olasılığı olduğu uyarısı yapılıyor.

ABC televizyonu, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıkmasıyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın kendisine bağlı Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi'nin raporunu, ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Beyaz Saray'a sunduğu, bu konuda defalarca bilgilendirme yapıldığını ileri sürdü.

TRUMP'A GÜNLÜK BRİFİNG

Geçtiğimiz yıl aralık ayında üst düzey politikacıların katılımıyla bu konuyla ilgili düzenli brifinglerin yapıldığını ve ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın durumun gelişimi hakkında günlük olarak bilgilendirildiği de vurgulandı.

Söz konusu raporun kaynaklarından biri ABC televizyonuna, "Bu rapordaki istihbarat bilgilerinin geçmişi belki de Kasım 2019'dan daha gerilere dayanıyor" dedi.

ABD Başkanı Donad Trump her açıklamasında virüsün ülkesini bu derece ağır vuracağını kimsenin tahmin etmediği savunuyor. Trump sorumluluktan kaçmak için Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayarak, salgınla ilgili zamanında uyarı yapmadığını belirtiyor.

ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Mick Mulroy ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın gerçekleri söylemediğini, raporu hasır altı yaptığını savunuyor. Mulroy, "Başkan 'hiç kimse bilemezdi' konusunda ısrarlı. Ancak Trump yönetiminin NCMI raporundaki bilgileri görememesi mümkün değil. Eğer bu uyarıyı dikkate alsa ve tehdidin takip edilemsi için diğer istihbarat birimlerini harekete geçirseydi, salgın bu noktalara gelmezdi" dedi.

PENTAGON'DAN RAPORA YALANLAMA

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise dün akşam böyle bir rapor olduğu iddialarını yalanladı.

ABC'ye konuşan kaynaklar, 2019 kasım ve aralık aylarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuyla ilgili toplantılar yapıldığını ve brifingler verildiğini iddia ediyor.

ABD Başkanı Donad Trump ocak ayı sonunda Çin'den gelen tüm uçuşları yasaklağını açıklamasına kadar yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili ABD resmi kurumlarından tehlikeyle ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

ABD yönetimine yapılan bir diğer eleştiri de, Çin'in salgını durdumak için aldığı önlemlerden ders çıkarmaması.

NEW YORK'TA 11 EYLÜL'DEN FAZLA CAN ALDI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) bağlantılı vaka sayısı 434 bin 791'e yükseldi. Şu ana kadar 14 bin 802 kişi yaşamını yitirdi. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.

Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten New York Valisi Cuomo, 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı. Cuomo, koronavirüsten ölenleri anmak için New York'ta bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.

John Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 434 bin 791 kişide Covid-19'a rastlandı, 14 bin 802 kişi hayatını kaybetti. (NTV)

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