Faciadan kıl payı dönüldü: 200 yolcu 10 dakika pilotsuz uçtu

Frankfurt'tan İspanya'nın Sevilla kentine sefer yapan bir Lufthansa uçağında 17 Şubat 2024'te kaptan pilot tuvaletteyken yardımcı pilotun kokpitte bayılmasıyla 200 yolcunun hayatı tehlikeye girdi. CNN Türk'te yer alan habere göre, uçağın 10 dakika boyunca pilotsuz uçuş yaptığına dair detaylar, İspanya Sivil Havacılık Kazaları ve Olayları Araştırma Komisyonu (CIAIAC) tarafından raporla yayımlandı.

KUMANDALARA MÜDAHALE ETTi

Rapora göre, kaptan pilot kokpitten ayrılarak tuvalete gitti. Bu sırada yardımcı pilot bilincini kaybederek bayıldı ancak bazı kumandalara müdahalede bulundu. Kokpit ses kayıt cihazları ise sağlık krizine işaret eden garip sesler kaydetti. Kaptan ise döndüğünde kapı kodunu 5 kez denedi ancak başarılı olamayınca acil erişim protokolünü devreye sokarak, uçağın kontrolünü devraldı.

MADRiD'E ACiL iNiŞ YAPTI

Yardımcı pilota yolcu olarak seyahat eden bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Uçak ise rotasından saparak en yakın havalimanı olan Madrid'e iniş yaptı. Yardımcı pilot hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemelerde, pilotun ani rahatsızlığının nörolojik bir hastalığa bağlı geliştiği ve bir nöbet geçirdiği belirtildi. Bayılan pilotun uçuş sağlık sertifikası askıya alındı.

SAĞLIK SERTİFİKASI ASKIYA ALINDI

Uçuş anında bayılan yardımcı pilotun uçuş sağlık sertifikası askıya alındı.