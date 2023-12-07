Fanatik Yahudi gruplardan Mescid-i Aksa'ya 'işgal' yürüyüşü çağrısı: Ürdün'den İsrail'e sert ikaz

"Tapınak grupları" adı verilen çeşitli fanatik Yahudi gruplar, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Yahudilerce kutsal Hanuka Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 7 Aralık akşamı provokasyon niteliğinde bir yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Açıklamada, provokatif yürüyüşün, Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa'daki yönetimini sona erdirmek" ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'da "tam Yahudi hakimiyetini yeniden tesis etmek" amacıyla düzenleneceği ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinin izin verdiği kaydedilen yürüyüşün, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine açılan Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya doğru ilerleyeceği belirtildi.

FANATİK YAHUDİ ÖRGÜTLERİN MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLARI ARTIYOR



İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Mescid-i Aksa'ya "Tapınak Tepesi" adını veren radikal Yahudiler, burada Yahudi tapınağı inşa etme çağrıları eşliğinde, İsraillileri Aksa'da dini ritüeller yapmaları için baskınlara teşvik ediyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin baskınlarının son yıllarda giderek arttığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattığı 7 Ekim'den bu yana Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine ciddi kısıtlamalar getirirken, cuma namazlarında ise yaşlılar hariç Filistinlilerin kutsal mabede girişini engelliyor.

ÜRDÜN'DEN SERT KINAMA

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın "İslami statüsünü sona erdirmek" ve kutsal mabedi "Yahudileştirmek" için Mescid-i Aksa'ya 7 Aralık'ta yapmayı planladığı yürüyüşle ilgili kınama açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "Aşırılık yanlılarının Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokatif çağrılarını ve Kudüs'teki mevcut tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye yönelik çabaları reddediyor ve bu provokatif adımı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Kudüs ve kentin kutsal mekanlarındaki tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeyi amaçlayan gayrimeşru ve tek taraflı uygulamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in işgal gücü olduğu hatırlatılan açıklamada, "İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde egemenliği yoktur ve Doğu Kudüs işgal altındaki Filistin toprağıdır" vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarıyla eş zamanlı olarak gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmandırılmasının sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlallerine son vermek için harekete geçme çağrısı yapıldı.