Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki provokatif ''bayrak yürüyüşü'' başladı

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı.

Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, Şam Kapısı bölgesine ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla geldi.

İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre yaklaşık 25 bin Yahudi yerleşimci bu yıl "bayrak yürüyüşüne" katıldı.

Yahudi yerleşimcilerden bazılarının, Filistinlilere yönelik terör saldırılarıyla gündeme gelen "Lehava Örgütü", "Üçüncü Tapınak" ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen flamalar taşıması dikkati çekti.

Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı attı. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde çok sayıda barikat kurdu. Filistinlilerin bölgeye girişi engellendi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir yakınlarındaki Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayrağıyla yürümeye çalışanlara sert müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

- Yerleşimciler gazetecileri "Şirin nerede?" diyerek sözlü taciz ettiler

Fanatik Yahudi yerleşimciler, gazetecilerin bulunduğu bölüme de saldırdı. Bazı yerleşimciler gazetecilerin bulundukları alana yabancı madde attı.

Yerleşimcilerden bazılarının, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'ye işaretle, medyanın bulunduğu bölüme "Şirin burada mı?" sözleriyle sataştığı duyuldu.

- Filistinlilerden İHA ile protesto

Yahudi yerleşimci gruplar Şam Kapısı'na ulaşırken, Filistinliler de Filistin bayrağı taşıyan bir insansız hava aracı uçurdu.

Filistin bayrağı asılı İHA, yerleşimcilerin üzerinde bir süre kaldıktan sonra alandan çekildi.

- Yerleşimcilerden çevredeki Filistinlilere saldırı

Fanatik yerleşimci gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 40 kişi yaralandı 15'i hastanede tedavi altına alındı.

Filistin Kızılayı, yaptığı ikinci açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde bir kişinin gerçek mermiyle yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Görgü tanıkları, olayın Selahaddin Caddesi'nde yaşandığını belirtti.

Yürüyüşün yapılacağı alana giden yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere saldırdı. Bazı yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki esnafı darbetti ve Filistinlilere göz yaşartıcı gaz sıktı. Bir yerleşimci de silahını çekerek Filistinlilere doğrulttu.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde de fanatik Yahudilerin Filistinli yaşlı bir kadını tekmeleyerek yüzüne biber gazı sıktığı görüldü.

Fenalaşan kadını, Filistinli gençler ilk yardım yapmak üzere taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.

Öte yandan, görgü tanıkları Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yerleşimci bir grubun göz yaşartıcı spreylerle Filistinlilere saldırdığını bildirdi. Yerleşimcilerin, çevredeki evlere ve araçlara taş atarak zarar verdiği aktarıldı.

İsrail güçleri, bugün erken saatlerden itibaren Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde en az 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Fanatik Yahudiler, bu sabah İsrail bayrakları açarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi buradaki Müslümanlara müdahale etmişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

