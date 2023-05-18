Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te provokatif ''bayrak yürüyüşü''

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaştı.

İsrail polisi, Eski Şehir çevresinde çok sayıda barikat kurdu; Filistinlilerin bölgeye girişi engellendi.

Likud Partisinden Ulaştırma Bakanı Miri Regev de sabah saatlerinde İsrail bayrakları taşıyan bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bayrak yürüyüşüne katıldı.

Sosyal medyada, fanatik Yahudi yerleşimciler ve bölge sakini Filistinliler arasında arbede yaşandığı, polisin müdahale ettiği görüntüler paylaşıldı.

YERLEŞİMCİLERİN MESCİD-İ AKSA BASKININA BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİ KATILDI



Bayrak yürüyüşü dolayısıyla fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğlen saatlerinde iki ayrı seferde toplam 1262 fanatik Yahudi yerleşimci Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlauf, Likud Partisinden milletvekilleri Ariel Kallner, Dan Illouz, eski Likud Milletvekili Yahuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer aldı.

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN DİRENME ÇAĞRISI



Filistinli siyasi gruplar, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki provokatif bayrak yürüyüşüne karşı Filistinlilere direniş çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Aksa'nın kimliğine ilişkin savaşın devam ettiğini ve İsrail'in bayrak yürüyüşüyle Aksa'da hakimiyet kurmasına veya kontrol sağlamasına izin vermeyeceklerini" belirtti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı ve direnişinin İsrail'in Aksa'ya yönelik uygulamaları karşısında sessiz kalmayacağını" vurguladı.

Açıklamada, İsrail'in "Kudüs'ü Yahudileştirme, Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme çabaları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasının Tel Aviv'i teşvik ettiği" belirtildi.

İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 bin 200 personel görevlendirdiğini duyurmuştu.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

"Bayrak yürüyüşü"nde on binlerce Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS



İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyeti yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.