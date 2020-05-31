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Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 ayı aşkın sürenin ardından bu sabah yeniden ibadete açılan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA31 Mayıs 2020 Pazar 10:59 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 11:01
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği 75 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinliler tekbir getirerek baskınlara tepki gösterirken, İsrail polisi 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu arada Kovid-19 nedeniyle 22 Mart'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa bu sabah ibadete açılmıştı.

Aşırı sağcı Yahudi gruplar, dün sosyal medya üzerinden Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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