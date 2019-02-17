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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki 60 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

  • star.com.tr
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İsrail polisi eşliğindeki 60 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
 
Fanatik Yahudiler İsrail polisinin korumasında, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) kapısından Harem-i Şerif'e girdi.
 
Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaşan fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'in içinde Talmudik ayinler düzenledi.
 
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
 
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
 
 

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