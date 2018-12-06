Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor
İşgalci İsrail polisi eşliğindeki 130'dan fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
- AA
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah İsrail polisi eşliğinde 135 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.
Açıklamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu fanatik Yahudilerin bir süre Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı ifade edildi.
Dün de yine İsrail polisi eşliğinde 150'den fazla fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.
Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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