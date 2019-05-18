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FARC'ın sembol ismi cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı

Kolombiya'da 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich serbest kalır kalmaz tekrar gözaltına alındı.

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Özel Barış Hukuku (JEP) yargıçlarının serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen başkent Bogota'daki La Picota Cezaevinde tutulan ve burada dün kendini yaralayan Santrich üst mahkemenin verdiği tahliye kararı gereği "özgürlüğüne" kavuştu.

Yalnızca birkaç dakikalığına serbest kalan Santrich, "yeni delillere ulaşıldığını" iddia eden Başsavcılığın talimatıyla daha cezaevi bahçesinde iken yeniden gözaltına alınarak, helikopterle Başsavcılık Nezarethanesine götürüldü.

Başsavcılık, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve ABD'nin "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla ısrarla kendi topraklarında yargılamak istediği Santrich'e yeni deliller ışığında tekrar "uyuşturucu ticareti" ve "suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamalarını yöneltecek.

Santrich'in kısa süre içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

- Süreç

FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) barış anlaşması gereği Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında olan Santrich geçen yıl 9 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanarak La Picota Cezaevine yollanmıştı.

Santrich'in tutuklanması ve süreç sonunda ABD'ye gönderilme ihtimali, barış anlaşmasında krize neden olmuş ve gelişmeler üzerine örgütün ağır toplarından Ivan Marquez Kolombiya Kongresine girmeyi reddetmiş ve izini kaybettirmişti.

Bu süreçte Anayasa Mahkemesi JEP'ten dosyayı incelemesini ve suçun barış anlaşmasından önce mi sonra mı işlendiğini tespit etmesini istemiş, JEP ise 3 gün önce davayı neticeye bağlayarak Santrich'in ABD'ye gönderilmesinin uygun olmadığına ve serbest bırakılmasına karar vermişti.

Santrich'i ısrarla ABD'ye göndermek istediği bilinen Başsavcı Nestor Humberto Martinez, JEP'in kararı sonrası görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

"JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." ifadeleri ile görevi bırakan Martinez'e en çarpıcı destek de yine ABD'den gelmiş, bu ülkenin Bogota'daki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Martinez için "gerçek bir vatansever" ifadesi kullanılmıştı.

- Santrich

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, örgütün siyasi partisi FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı.

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