Farkına varıp kapağa taşıdılar: Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçilmez aktör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında iki ülkenin barış masasına oturmasına öncülük edip, İstanbul'da bir müzakere masası kurdu. Bölgesel barış için de çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in binlerce sivili şehit etmesine sessiz kalmayıp Gazzelilerin uluslararası alanda adeta sesi oldu. Gazze'ye yardım ulşatırlması ve ateşkes için çaba sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öte yandan 2011 iç savaş başlayan Suriye'den kaçan binlerce sivile kucak açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni Suriye'nin yeniden inşası için dünyaya çağrıda bulunup destek mesajları verdi.

Dış ilişiklerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye savunma sanayisinde dünyada aranan bir aktör haline geldi. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması yine Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yaşandı. Terörle mücadelede kararlık mesajı veren Erdoğan, ülke güvenliğini ve toplumun huzurunu sürekli ön planda tuttu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KAPAKLARINA TAŞIDILAR: VAZGEÇİLMEZ AKTÖR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alanda ve ülke içerisinde sürdürdüğü tüm bu barış, arabuluculuk ve küresel güç diplomasisi dikkat çekti. Fransa merkezli haftalık siyaset dergisi Le Point, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapağına taşıdı. Le Point dergisinin yeni bir dünya düzeni kurulurken bu düzenin vazgeçilmez aktörünün Erdoğan olduğunu kabul etmesi gündem oldu.

MACRON YOKTU AMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VARDI

Le Point dergisinin özel sayısı "2025-Yeni Dünya Düzeni" başlığıyla yayınlandı. Derginin kapağındaki 4 lider arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı. Dergi kapaktaki görselde bulunan dünyanın etrafında 4 liderin fotoğrafını paylaştı. O 4 lider arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron yoktu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

GERİ ADIM ATTILAR

Söz konusu Fransız dergisi, Türkiye'deki seçim döneminde küstah ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Haddini aşan dergi Türkiye'nin iç işlerine karışacak kadar cüret gösterip algı operasyonlarına kalkışmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kabul eden dergi son özel sayısına geri adım atarak 4 dünya lideriyle birlikte Erdoğan'ı kapağına taşıdı ve "2025-Yeni Dünya Düzeni" başlığını attı.

4 LİDER YER ALDI

Yenidünya düzenine yön verecek 4 liderden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak gösterildiği kapakta, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.

Fransız Dergisi'nin kapağında Fransa Cumhurbaşkanı Macron yoktu. Yya da Avrupa'dan herhangi bir lider de. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Çünkü kriz anlarında kapısı çalınan önemli isimlerden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

ZELENSKİ SIRTINI BATI'YA YASLAMASAYDI

Tahıl Koridoru Anlaşmasını Rusya Ve Ukrayna'ya imzalatmayı başaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer Zelenski sırtını Batı'ya yaslama hatasına düşmeseydi. Erdoğan, Rusya Ukrayna barışını da gerçekleştirmiş lider olacaktı.

ARKASINDA TÜRKİYE'NİN ÖZÜ SÖZÜ BİR DİPLOMASİSİ VAR

Le Point'in kapağındaki diğer üç ülkeden, Türkiye'yi ayıran en önemli özellikler arasında, emperyal bir zihniyetle değil, kardeşlik hukukuyla siyaset yapıyor olması. İnsan odaklı, özü sözü bir diplomasisi ve elbette kendisine güvenenleri yarı yolda bırakmıyor olması var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya'yı barıştırdı. Afrika liderlerinin, mazlum coğrafyaların ve İslam ülkelerinin büyük kesiminde Erdoğan'ın yeri bir başka bu yüzden. Güney Asya ziyaretinde, Malezya, Endonezya ve Pakistan'da bunu bir kez daha gördük.

Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Artık çok kutuplu, merkez ülke etrafında kümelenen ülkelerin oluşturduğu, güç ve denge arayışının sürdüğü bu düzende Türkiye'nin yıldızı parlıyor.

Avrupa Birliği'nin son günlerde Türkiye'ye yönelik yakınlaşma çabalarının altında da aslında bu durum yatıyor. NATO'nun güçlü ortağı, Türk devletleri teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önemli aktörü Türkiye, yenidünya düzeni kurulurken burada söz sahibi olmak için mücadele ediyor.

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