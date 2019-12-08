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Faryab Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesinde Faryab vilayeti Özel Birlikleri Komutanı Muhammed Han Ahmadi, Taliban'ın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Şolgere İlçe Polis Komutanı Sayed Arif İkbali, basına yaptığı açıklamada, Faryab vilayeti Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi'nin Şolgere'den Mezar-ı Şerif kentine doğru giderken Taliban saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda Faryab vilayeti Özel Birlikleri Komutanı Ahmadi ile yardımcısının hayatını kaybettiğini ifade eden İkbal, bir koruması ile şoförünün kaçtığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda komutan ile 4 korumasının da öldürüldüğü iddia edildi.

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