5 Kasım 2025 Çarşamba
  Fas, 31 Ekim'i ''Birlik Günü'' ulusal bayramı ilan etti
Dünya

Fas, 31 Ekim'i ''Birlik Günü'' ulusal bayramı ilan etti

Fas, her yıl 31 Ekim'in, Sahra bölgesinin özerklik girişimini destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kutlamak amacıyla 'Birlik Günü' adı altında ulusal bayram ilan edildiğini duyurdu.

5 Kasım 2025 Çarşamba 01:29
Fas, 31 Ekim'i ''Birlik Günü'' ulusal bayramı ilan etti
ABONE OL

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed'in kararıyla ülkede her yıl 31 Ekim'in ulusal bayram ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, Fas'ın "ulusal dava" olarak gördüğü Sahra sorunun seyrindeki tarihi gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı sebebiyle alındığı kaydedildi.

6. Muhammed'in, yeni ulusal bayram gününe Fas'ın ulusal ve bölgesel birliğini yansıtan "Birlik Günü" adını verdiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD tarafından kaleme alınan taslak kapsamında, Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı almıştı.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

