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Dünya

Fas açıklarında göçmen botu alabora oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Fas, açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun alabora olması sonucu 3 göçmenin boğulduğu, 45 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 00:05 - Güncelleme:
Fas açıklarında göçmen botu alabora oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
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Fas'ın sahil kenti Tarfaya yönetiminden yapılan açılamada Fas Jandarma ve Sivil Koruma Hizmetlerinin, ülke kıyılarında bir lastik botun devrildiği bilgisi üzerine olaya müdahale ettiği belirtildi.

Atlantik Okyanusu'nu geçip ülkenin batısındaki Kanarya Adaları ve Batı Sahra bölgesine yanaşmaya çalışan lastik botun alabora olması sonucu 3 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İspanya idaresindeki Kanarya Adaları'na ve Fas'ın Batı Sahra bölgesine yaklaşmakta olan 45 düzensiz göçmenini de kurtarıldığı ifade edildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, geçen sene 75 bin 184 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurmuştu.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

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