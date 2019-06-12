26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7961
  • 6,5606
  • 248.108
  • 92.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fas Başbakanı'ndan 'Bahreyn'deki çalıştaya katılma konusunda bilgim yok' açıklaması

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ülkesinin Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan 'Refah için Barış' adlı ekonomi çalıştayına katılıp katılmayacağı konusunda kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmani, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Bahreyn'de gerçekleştirilecek ekonomi çalıştayına Fas'ın katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Cenevre'den dün geldim ve bu konuda bir bilgim yok." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da cumartesi günü Rabat'ta ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında, söz konusu planla ilgili herhangi bir detaya vakıf olmadığını belirterek, ülkesinin bu plana ilişkin ayrıntıları öğrendikten sonra tutumunu açıklayacağını dile getirmişti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON"

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

139 gün oldu... Babası bir an olsun vazgeçmedi

139 gün oldu... Babası bir an olsun vazgeçmedi

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor
 

POPÜLER HABERLER

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA