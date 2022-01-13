Fas, Batı Sahra konusunda ısrarlı

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 20:48 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 20:48

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, başkent Rabat'ta Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi.

Görüşmede Burita, Rabat'ın Batı Sahra konusunda Fas egemenliği altında genişletilmiş özerklik temelinde tarafların bir araya geldiği bir siyasi süreci sürdürme isteğini yineledi.

Burita, bu konudaki tutumlarında Fas Kralı 6. Muhammed'in "Yeşil Yürüyüş"ün 45 ve 46'ncı yıl dönümleri vesilesiyle yaptığı konuşmalarında belirlediği çerçevede değişiklik olmadığını ifade etti.



Fas Kralı, söz konusu iki konuşmasında ülkesinin Batı Sahra sorununun çözümü için BM önderliğinde dört tarafın (Moritanya, Cezayir, Fas, Polisario Cephesi) bir araya geldiği siyasi süreci devam ettirme yönündeki görüşünü açıklamıştı.

BM Özel Temsilcisi De Mistura, Batı Sahra sorununa çözüm aramak için tarafların görüşlerini dinlemek üzere Fas, Cezayir ve Moritanya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı. De Mistura, bu kapsamdaki bölge turuna dün Fas'a gelerek başladı.

- BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.



Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.