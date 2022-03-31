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Dünya

Fas, CEN-SAD'ın Trablus'taki genel merkezinin tekrar aktif olmasını destekliyor

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Sahel-Sahra Devletleri Topluluğunun (CEN-SAD), Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan genel merkezinin tekrar aktif hale gelmesini desteklediklerini bildirdi.

AA31 Mart 2022 Perşembe 03:52 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 03:52
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Fas Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş, Rabat'ta düzenlenen CEN-SAD Yürütme Konseyinin oturum aralarında bir araya geldi.

Bakan Burita, CEN-SAD'ın Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan genel merkezinin tekrar aktif hale getirilmesi konusunda "tam ve sınırsız" destek verdiğini belirtilerek, "Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin çabalarına, seçimlere giden demokratik yola bağlılığına ve Libya halkına sürekli desteğimizi yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burita ve el-Menguş, bir dizi bölgesel ve uluslararası konuyu da ele aldı.

Sahel-Sahra Devletleri Topluluğunun Trablus'taki genel merkezi, 2011 yılında ülkede başlayan iç savaşın ardından Çad'ın başkenti Encemine'ye taşınmıştı.

  • Cen-Sad
  • Trablus

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