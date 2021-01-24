AA 24 Ocak 2021 Pazar 08:04 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 08:06

Burita, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisini temsilen Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelen 13+13 Komitesinin oturumunun sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Diyaloga katılan Libyalı tarafların ülkedeki üst düzey kurumların yöneticilerinin atanması konusunda anlaşmaya varmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Burita, diyalog sürecinde çeşitli düzeylerde olumlu gelişmeler yaşandığını ve bu durumun umut vadettiğini aktardı

Burita, ülkesinin iki halk arasındaki bağ nedeniyle Libya krizine çözüm bulmaya çalıştığını vurguladı.

Öte yandan oturumun sonuç bildirgesinde, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisinin ülkedeki üst düzey kurumlara atanacak olan yöneticiler için adaylık başvurularının 26 Ocak-2 Şubat arasında olması konusunda da anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komite, 22 Ocak'ta (dün) ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerini seçme konusunu görüşmek üzere Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelmişti.

Komite bugün ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin coğrafi olarak dağıtılması konusunda anlaşmaya vardı.