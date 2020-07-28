AA 28 Temmuz 2020 Salı 07:49 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 07:59

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Burita, Fas'ın Libya konusunda herhangi bir girişimi olmadığını ve girişimlerin sayıca çok olmasına da karşı olduklarını belirtti.

Akile Salih'in nisan ayı sonunda sunduğu siyasi çözüm önerisinin, Suheyrat Anlaşması'nın geliştirilmesi için bir adım olduğunu kaydeden Burita, "Libyalıların üzerinde uzlaşma sağlaması durumunda bir girişimden söz edilebilir. Girişimlerin birden fazla olması çözümün değil, sorunun bir parçasıdır." dedi.

Salih'in önerisinin, bir Libya kurumundan geldiğine değinen Burita, "Suheyrat Anlaşması'nda Libya'daki siyasi durumda yaşanan değişimlere paralel olarak geliştirilmesi gereken hususlar var. Salih'in önerisi de bu anlaşmanın geliştirilmesi amacını taşıyor." diye konuştu.

Burita ayrıca, Rabat yönetiminin, TM ile Libya Devlet Yüksek Konseyi arasında diyalog kurulması için çalıştığını aktardı.

Fas'a, Meclis Başkanı Habib el-Maliki'nin daveti üzerine geldiğini ifade eden Salih ise zaman geçtikçe Suheyrat Anlaşması'nda bazı düzenlemelere gidilmesi gerektiğini belirtti.

Salih, Libya'nın siyasi çözüm sürecinde desteğe ihtiyacı olduğunu ve Fas'tan bu alanda rol oynamasını istediklerini dile getirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de dün Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Hakim Benşamaş ile Libya krizine çözüm için imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesini görüşmüştü.



Rabat yönetimi, Libya krizinin çözümü konusunda 2015 yılında Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan anlaşmanın temel alınmasını vurguluyor.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Akile Salih'in, nisan ayı sonunda sunduğu çözüm önerisinin maddeleri arasında, başkanlık konseyinin 9 yerine 3 üyeden oluşması ve Libya'daki her bir bölgenin kendi temsilcisini uzlaşma ya da seçim yoluyla seçmesi yer alıyordu.