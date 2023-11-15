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Dünya

Fas: Filistin devletinin kurulmasından başka alternatif yok

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin davası için uluslararası topluma adil bir çözüm çağrısında bulunarak, 'Filistin devletinin kurulmasından başka alternatif yok.' dedi

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
Fas: Filistin devletinin kurulmasından başka alternatif yok
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Burita, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlara dair Burita, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin ülkesinin endişelerine vurgu yaptı.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin 1967 sınırları üzerinde kurulmasını öngören iki devletli çözümün önünü açacak siyasi bir ufuk olmadığı sürece şiddetin devam edeceğini savunan Burita, şunları kaydetti:

"Bölgeyi gerilimden çıkaracak kalıcı ve adil bir barışın alternatifi olamaz. Filistin devletinin kurulmasından başka alternatif yok.

Uluslararası toplumun artık krizleri yönetme tutumuyla yetinmemesi, Filistin davasına adil ve kalıcı bir çözüm için çalışması gerekiyor."

  • Fas Dışişleri Bakanı
  • Filistin dava
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