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Dünya

Fas Hükümeti, Almanya'nın Batı Sahra konusundaki tutumundan memnun olduğunu bildirdi

Fas Hükümeti, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın Fas Kralı 6'ncı Muhammed'e gönderdiği ve içerisinde Fas'ın Batı Sahra sorunundaki politikalarının desteklendiği belirtilen mektuptan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 21:37 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 21:37
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Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, "Hükümet, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektupta verdiği olumlu sinyalleri büyük bir memnuniyetle karşılamıştır." İfadelerini kullandı.

Almanya'nın göndermiş olduğu "olumlu mesajlar" üzerine çalışmaların devam ettiğini kaydeden Baytas, ülkesinin Berlin ile güçlü ilişkiler kurma noktasında açık olduğunu sözlerine ekledi.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas yönetimi, 2021'in Mart ayında neden belirtmeksizin Alman Büyükelçiliği ile ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Rabat, daha sonra Batı Sahra konusundaki "olumsuz" tutumu ve Fas'ı Libya konusundaki toplantıya davet etmemesi sebebiyle, 6 Mayıs'ta ülkenin Berlin Büyükelçisi Zuhur el-Alevi'yi istişare amaçlı geri çağırmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, dün Fas Kralı'na yazdığı mektupta, kendisini Berlin'e davet ederek, ülkesinin Batı Sahra sorununda Fas'ın yanında olduğunu belirtmişti.

  • Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
  • batı sahra

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