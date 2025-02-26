Fas ile Avrupa arasında ''Batı Sahra'' krizi! 4 isim sınır dışı edildi

Bakan Burita, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) Dışişleri Bakanı Jose Filomeno de Carvalho Dias Monteiro ile başkent Rabat'ta görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burita, Faslı yetkililerle önceden koordinasyon sağlanmadan 20 Şubat Perşembe günü el-Uyun şehrine girmeye çalışan 4 Avrupa Parlamentosu üyesi ile onlara refakat eden iki kişinin sınır dışı edildiğini söyledi.

Avrupalı parlamenterlerin hareketini "kafa karıştırma girişimi" olarak nitelendiren ve bunun bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Burita, "Herkese açık bir alan olan Batı Sahra bölgesini resmi ziyaretler ve konferanslara katılım kapsamında çok sayıda yetkili ve turist ziyaret etti ancak bu işler belirli sistem ve prosedürlere göre yapılıyor." diye konuştu.

Fas basınında, sınır dışı edilen parlamenterlerin Finlandiya'nın Sol İttifakı'ndan Avrupa Parlamentosu üyeleri Anna Kati Limstrom ve Jose Antero Saramo, İspanya'nın Podemos partisinden Isabel Serra Sanchez, Portekiz'in Sosyalist Bloku'ndan Catarina Martins olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

- BATI SAHRA VE TARİHTEN GELEN SORUNLAR

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.