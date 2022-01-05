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Dünya

Fas ile Çin anlaştı! Afrika kıtasından katılan ilk ülke olacak

Fas ve Çin arasında modern İpek Yolu olarak bilinen Kuşak ve Yol Projesi çerçevesinde, Çin finansmanından yararlanılarak Fas'ta hayata geçirilecek projeler için anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre böylece Fas, Afrika kıtasında Çin'in Kuşak ve Yol Projesine katılan ilk ülke oldu.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 19:11 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 19:11
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Anlaşma için çevrim içi düzenlenen törene Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Çin Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ning Jie Zhe katıldı.

Kuşak ve Yol Projesi kapsamında, Çin tarafından Fas'taki projelerin gerçekleştirilmesi için verilen finansman desteğinin artırılması amaçlanıyor.

Böylece Fas, Afrika kıtasında Çin'in Kuşak ve Yol Projesine katılan ilk ülke oldu.

- ÇİN-FAS TİCARİ İLİŞKİLERİ

Çin ile Fas arasındaki ikili ticaret hacmi, son beş yılda yüzde 50 artarak, 2016'da ortalama 4 milyar dolar iken, 2021'de 6 milyar dolara yükseldi.

Fas Dışişleri Bakanlığına göre, ülke genelinde Çinli şirketlerle 80'den fazla ortak proje uygulanıyor.

Çin'in 2013'te duyurduğu "Kuşak ve Yol Projesi" Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefliyor.

Proje ayrıca katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmek ve ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kuşak ve Yol Projesi kapsamında demir, kara ve dijital bağlantılar, köprüler, petrol ve doğal gaz boru hatları, lojistik üsler, enerji santralleri, havaalanları ve limanlar gibi büyük tesislere yatırımlar yapılıyor.

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