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Dünya

Fas ile İspanya arasında deniz yolcu taşımacılığı başlıyor

Fas ile İspanya arasında iki yıldır yapılmayan deniz yolu taşımacılığına bugünden itibaren yeniden başlanacağı bildirildi.

AA12 Nisan 2022 Salı 04:52 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 04:52
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Fas Taşımacılık ve Lojistik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Orta Tanca ve Tanca Şehir ile İspanya'nın Algeciras ve Tarifa limanları arasındaki yolcu taşımacılığı bugünden, ro-ro taşımacılığı ise 18 Nisan'dan itibaren başlayacak.

Rabat ile Madrid hükûmetleri tarafından 8 Nisan'da yayınlanan ortak açıklamada, iki ülke arasında deniz ulaşım hatlarının yeniden başlatılması kararı alındığı bildirilmişti.

FAS-İSPANYA İLİŞKİLERİNDE KRİZ YAŞANMIŞTI

Açılımı "Sakiyet'ul Hamra ile Vadi ez-Zeheb'in Halk Kurtuluş Cephesi" olan Polisario'nun Genel Sekreteri ve bazı ülkelerce tanınan Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı İbrahim Gali'nin geçen yıl İspanya'da Kovid-19 tedavisi görmesi, Fas'ın İspanya'ya sert tepki göstermesine ve ilişkilerin gerilerek iki ülke arasında krize dönüşmesine yol açmıştı.

Madrid'deki Büyükelçisi Kerime Binyaiş'i geri çeken Fas yönetimi, 17 Mayıs 2021'de 8 bin kadar düzensiz göçmenin denizden ve karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki "toprağı" Septe (Ceuta) kentine akın etmesine göz yummuş, İspanyol hükûmeti ise orduyu bölgeye göndererek bir hafta içinde göçü durdurmuştu.

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