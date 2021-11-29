Fas Kralı: Bölgenin istikrarı Filistin meselesinin çözümüne bağlıdır

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:43

Kral 6. Muhammed'in "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a hitaben kaleme aldığı açık mektup Fas haber ajansınca (MAP) paylaşıldı.

Mektubunda, "Bölgenin istikrarı Filistin meselesinin çözümüne bağlıdır." ifadesine yer veren 6. Muhammed, Filistin meselesine "adil bir çözüm" bulunması yönünde çağrı yaptı.

6. Muhammed, "Filistin ve İsrail tarafları arasındaki doğrudan müzakerelerin durmasının üzerinden 7 yıl geçti. Bu dönemde taraflar arasındaki güven ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin ve İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla diplomatik girişimler yürütülmesi çağrısı yapan Fas Kralı, çözümün iki devletli ve 1967 sınırları çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

- Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas ile İsrail, 10 Aralık 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle tam diplomatik ilişki kurulması yönünde anlaşmaya varmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.