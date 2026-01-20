İSTANBUL 7°C / 0°C
Dünya

Fas Kralı, Trump'ın Gazze davetini kabul etti

Fas Dışişleri Bakanlığı, Kral 6. Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan 'Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiğini duyurdu.

AA20 Ocak 2026 Salı 07:33 - Güncelleme:
Fas Kralı, Trump'ın Gazze davetini kabul etti
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, ABD Başkanı Trump'ın "Orta Doğu'daki barış çabalarına katkıda bulunmayı ve dünyadaki çatışmaları çözmek için yeni bir yaklaşım benimsemeyi amaçlayan bir girişim olarak başlatmayı planladığı Barış Kurulu'nun kurucu üyesi olarak katılma" davetini kabul ettiği aktarıldı.

Fas'ın, Barış Kurulu'nun kuruluş tüzüğünü onaylamak için çalışacağı kaydedilen açıklamada, Fas'ın Orta Doğu'da adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ve 1967 sınırları üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış içinde yan yana yaşayacak bir Filistin devletinin kurulması konusuna bağlı kalacağı yinelendi.

Açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, Başkan Trump'ın barışı ilerletme konusundaki kararlılığını ve vizyonunu övdüğü ifade edildi.

- GAZZE İÇİN OLUŞTURULAN BARIŞ KURULU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

