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Dünya

Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 3, Libya ve Lübnan'da birer kişi yaşamını yitirirken, Lübnan'daki salgında ilk kez bir doktor hayatını kaybetti.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:35 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:35
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 326 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Şu ana kadarki can kaybının 276'ya, vaka sayısının 17 bin 562'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, 15 bin 132 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 40 yeni vaka kaydedildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 49'a, vaka sayısının 1980'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 441 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin vefat ettiği, 46 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, virüs nedeniyle toplam can kaybının 41'e, vaka sayısının 2 bin 100'e çıktığı, iyileşen kişi sayısının ise 1562 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansında yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir doktor hayatını kaybetti.

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