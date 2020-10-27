Fas, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

AA 27 Ekim 2020 Salı 22:01 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 22:01

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 988 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 445'e, vaka sayısının da 203 bin 733'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 784 artarak 168 bin 706'ya ulaştı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konan 16 hastanın vefat ettiği, 399 kişinin enfekte olduğu, 426 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 329'a, vakaların da 345 bin 631'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 332 bin 117 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti, 775 yeni vaka tespit edildi, 725 kişi ise iyileşti.

Son verilerle can kaybının 756'ya, vakaların da 123 bin 92'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 114 bin 116'ya ulaştı.