İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2021 Cumartesi / 30 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
Dünya

Fas uyruklu DEAŞ lideri İtalya'da yakalandı

Fas, DEAŞ terör örgütü lider kadrosunda yer alan Fas uyruklu bir teröristin İtalya'da tutuklandığını duyurdu.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:15 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:15
ABONE OL

Fas İç İstihbarat Servisinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Ebu el-Bera takma isimli Fas uyruklunun, İtalyan terörle mücadele birimlerine verilen istihbarat sonrası dün İtalya'da yapılan operasyonla tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Ebu el-Bera'nın, uzun yıllar Suriye ve Irak'ta örgütün aktif olduğu bölgelerde yönetici sıfatıyla faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Fas İstihbaratının daha önce DEAŞ içinde yer alan kişileri sorgulaması sonucu kimliğini saptadıkları söz konusu kişinin, Avrupa'ya yasa dışı yollarla giriş yaptığının tespit edildiği ve istihbarat takibinin sürdürülmesi sonucu, İtalya'daki ikametgahının belirlendiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.