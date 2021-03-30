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Dünya

Fas ve BAE'li yetkililer askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Fas Ulusal Savunma İdaresinden Sorumlu Bakan Abdullatif Ludi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Muhammed Sani er-Rumeysi ile bir araya geldi.

AA30 Mart 2021 Salı 17:00 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 17:00
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Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, resmi ziyaret için dün Rabat'a gelen El-Rumeysi'nin Ludi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi.

İki kardeş ülkeyi bir araya getirdiği belirtilen görüşmenin, çok yönlü stratejik ilişkilerin geliştirmesi için taraflara fırsat sunduğu kaydedildi.

Aynı gün içerisinde iki ülke silahlı kuvvetlerinden heyetlerin, ortak eylem ve hareket, karşılıklı istihbarat ve deneyim paylaşımının arttırılması için bir takım görüşmelerde bulunulduğu ifade edildi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve BEA Silahlı Kuvvetleri Mayıs 2006 tarihinde eğitim, personel değişimi, teknik ve ekipman desteğini içeren bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.

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