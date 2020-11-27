Fas ve Cezayir'de bilanço ağırlaşıyor

AA 27 Kasım 2020 Cuma 23:46 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 23:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 689'a, Cezayir'de 2 bin 372'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 70 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 592 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 228 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 689'a, vakaların 345 bin 276'ya, hastalığı yenenlerin sayısının ise 294 bin 36'ya çıktığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgında 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1058 yeni vaka tespit edildiği, 612 kişinin iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 372'ye, vaka sayısının da 80 bin 168'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 51 bin 946'ya ulaştığı aktarıldı.