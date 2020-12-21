Fas ve Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

AA 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:39 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:39

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 877 kişi enfekte oldu, 1980 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bine, vaka sayısı 418 bin 2'ye, iyileşen hasta sayısı ise 380 bin 134'e çıktı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 456 yeni vaka tespit edildiğini, 384 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 675'e, vaka sayısı da 95 bin 659'a yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 63 bin 644'e ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 158 kişinin enfekte olduğu, 203 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 243 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 142 bin 159'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 139 bin 927'ye ulaştı.