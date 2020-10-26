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Dünya

Fas ve Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Fas'ta 3 bin 301'e, Cezayir'de 1907'ye ulaştı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 00:22 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:22
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 20 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 301'e, vaka sayısının 197 bin 481'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 823 artarak 195 bin 163'e ulaştı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 250 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 1907'ye, vaka sayısı da 55 bin 880'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 144 artarak 38 bin 932'ye ulaştı.

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