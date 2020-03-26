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Dünya

Fas ve Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseliyor

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 10'a çıktı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 22:27
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FAS'TA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hind ez-Zeyn, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeyn, vaka sayısının da 50 artarak 275'e ulaştığını belirtti.

Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6, vaka sayısı ise 225 olarak açıklanmıştı.

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Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede 65 yeni vaka tespit edildiğini kaydeden Fevrar, 29 kişinin ise tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

Fevrar ayrıca salgının ülkenin 48 bölgesinden 39'una yayıldığını, vakaların yaklaşık yarısının ise El-Buleyde vilayetinde tespit edildiğini belirtti.

Cezayir'de dün yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 21, vaka sayısı ise 302 olarak duyurulmuştu.

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