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Dünya

Fas ve İtalya dışişleri bakanlarından 'Libya' görüşmesi

Fas Dışişleri Bakanı Burita ve İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya krizinin çözümü için telefon görüşmesi yaptı.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 09:49 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 09:49
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Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefonda, Libya sorununun çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasında gelişen iş birliği ve ortak öneme sahip konular da ele alındı.

Di Maio, Libya krizinin çözümü hedefiyle Fas'ın oynadığı rolü takdir ettiğini belirtirken Burita, Fas'ın Libya'daki çekişmenin giderilmesi için temel referans olarak Suheyrat Anlaşması'na bağlı olduğunu aktardı.

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