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Dünya

Fas'ın ilk ulusal arkeolojik haritası hazırlandı

Fas, ülkenin anıt, arkeolojik alan ve ulusal kültürel mirasını içeren ilk arkeolojik haritasının çıkarıldığını açıkladı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 07:59 - Güncelleme:
Fas'ın ilk ulusal arkeolojik haritası hazırlandı
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Fas Gençlik ve Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ulusal kültürel miras envanteri ve arkeolojik anıtların iyi yönetimi çerçevesinde ülkenin ilk ulusal arkeolojik haritasının hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, haritanın, bilinen arkeolojik alanların tespit edilmesi amacıyla hazırlandığına dikkat çekilerek, haritanın Polisario Cephesi ile tartışmalı Batı Sahra bölgesindeki Dahla kenti başta olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde daha önce belirlenmiş birçok arkeolojik alanı içerdiği vurgulandı.

Haritanın güncellendikten sonra ülkenin diğer bölgelerindeki arkeolojik alanları da içereceği ifade edilen açıklamada, Gençlik ve Kültür Bakanlığının dijital harita projesini de geliştirmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, projenin, arkeolojik alanların yok olmasıyla mücadele etmek için bir uyarı sistemi kurmayı hedeflediğine işaret edilerek, bunun öncelikli arkeolojik alanların belirlenmesine katkıda bulunacağı kaydedildi.

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