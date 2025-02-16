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Dünya

Fas'ın Marakeş kentinde dev yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü

Fas'ın Marakeş kentinde bir çarşıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 400 dükkanı küle çevirdi.

AA16 Şubat 2025 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Fas'ın Marakeş kentinde dev yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Marakeş kentindeki Rebi Çarşısı'nda yangın çıktı.

Sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

400 DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Marakeş'teki İşletmeler ve Meslekler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Tuvala, konuya ilişkin açıklamasında, "Yangında hiçbir can kaybı yaşanmadı. Ancak kıyafet, sebze, meyve ve mutfak eşyaları satan yaklaşık 400 dükkanın yer aldığı çarşı tamamen yandı." ifadelerini kullandı.

Tuvala, çarşının geçici olarak faaliyet gösterdiğini, kurulum aşamasındaki yeni çarşının tamamlanmasını beklediğini aktardı.

Faslı yetkili, ilgili makamların yangının sebebini araştırmak üzere soruşturma başlattığını kaydetti.

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