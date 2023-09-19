Faslı STK'lardan Macron'a tepki

Fas Vatandaşlık ve Toprak Bütünlüğünü Savunma Örgütü, Kraliyet Gençlik ve Medya Ulusal Gözlemevi, Yeşil Yürüyüş Gönüllüleri Ulusal Konseyi, Macron'un doğrudan Fas halkına yönelttiği açıklamalarına tepki için ortak bildiri yayımladı.

"Macron'un deprem felaketini siyasileştirme çabalarına" tepki gösterilen bildiride, Macron'un doğal afeti politik malzeme olarak kullandığı belirtilerek, bu duruma karşı çıkıldı.

Fas halkının depremzedelere yardım etmek için insani girişimler başlattığı vurgulanan bildiride, Macron'un "Fas'ın içişlerine açıkça müdahale olan kışkırtmalarına karşı" 22 Eylül'de Fransa'nın Rabat Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleneceği belirtildi.

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Fransa, Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamına mal olan depremin ardından arama-kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Katar, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'dan gelenler dışındaki yardım tekliflerini reddetmişti.

Fas'ın Paris'in yardım teklifine karşı tutumu Fransa'da tartışmalara neden olmuş ve bu durum Macron'un hükümeti gözardı edip Fas halkına hitaben bir açıklama yapmasını beraberinde getirmişti.

X sosyal medya platformundan 12 Eylül'de yayımladığı bir videoyla Fas halkına seslenen Macron, depremin Fas ile beraber Fransa'yı da sarstığını belirterek, Fas halkının yanında olduklarını ve insani yardım sağlamak için ellerinde her türlü imkanın bulunduğunu ifade etmişti.

Faslılar, "Macron'un açıklama sırasındaki üslubunun, eski sömürgelerine hâlâ tepeden baktığını ve her zaman onun varlığına ihtiyaç duydukları yönündeki düşüncesini yansıttığı" yorumlarında bulunmuştu.

Yardımlar konusundaki yetkinin Fas Kralı 6. Muhammed ve hükümette olduğunu bilinmesine rağmen Macron'un bu adımı, Fas'ta "sömürge dönemine özlem duyduğu" yorumlarına neden olmuştu.