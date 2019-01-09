Faslı Yahudi düşünür Jacob Cohen: İsrail, Filistin zulmünü örtmek için holokostu kullanıyor
Siyonizm karşıtı görüşleriyle bilinen Faslı Yahudi düşünür Cohen, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmü örtbas etmek için holokostu kullandığını söyledi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen," Holokost ve Siyonist Gündem" başlıklı bir seminerde konuşan Faslı Yahudi düşünür Jacob Cohen, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine değindi.
Cohen yaptığı konuşmada, "İsrail, işgalini haklı çıkarmak ve uluslararası kamuoyunun sempatisini kazanmak için holokost olarak da isimlendirilen Yahudi katliamını bahane olarak kullanıyor. 1970'lerden bu yana kamuoyunu yönlendirmek ve dünyayı Filistin halkına karşı işlenen ihlallerden uzaklaştırmak için bu davaya yatırım yapmaya çalışıyorlar." dedi.
İsraillilerin, İsrail'in tehdit edildiğini öne sürmek için her zaman bu konuyu gündeme getirmeye çalıştıklarını söyleyen Cohen sözlerini, "İsrail hükûmetleri aynı zamanda holokost meselesini kendi vatandaşlarını korkutmak için de kullanıyor. Sürekli güvenliğe ihtiyacı olduğunu iddia eden İsrail makamları, bu yüzden Golan Tepeleri ve diğer Arap bölgelerini işgal altında tutuyor." şeklinde sürdürdü.
"Soykırım kelimesini sadece Yahudiler için kullanmaya çalışırlar"
Yahudi lobisinin çalışmalarına da dikkat çeken Cohen, "Yahudi lobisi, zulüm gören Hintlilerin ya da Afrikalıların çektiği acıları tanımlamak için ‘soykırım’ kelimesini kullanmayı yasaklar ve bu terimin sadece Yahudiler için kullanılmasını hedefler." diye konuştu.
Yahudi Soykırımı nedir?
Yahudi Holokostu, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin yönettiği Nazi Almanyası döneminde, işgal edilen sınırlar içerisindeki yaklaşık altı milyon Yahudi’nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri olayıdır.
Holokost öncesinde sayıları dokuz milyonu bulunan Avrupalı Yahudilerin yaklaşık üçte ikisi öldürüldü. Bir milyon üzerinde Yahudi çocuk, iki milyon Yahudi kadın ve üç milyon Yahudi erkek Holokost’ta öldürüldü. Almanya ve Almanların işgal ettiği sınırlar içerisindeki 40.000 üzerindeki bir tesis ağı, Yahudi ve diğer kurbanları toplamak, hapsetmek ve öldürmek için kullanıldı.
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