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Dünya

Fas'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Fas'ın kuzeyindeki Kasır El Kebir kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA11 Şubat 2025 Salı 09:32 - Güncelleme:
Fas'ta 5,2 büyüklüğünde deprem
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Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsünün verilerine göre, merkez üssü kuzeydeki Vezzan Bölgesi'nin Kasır El Kebir kentin yakınlarındaki Brikşa köyü olan 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 20 kilometre derinliğindeki deprem, başkent Rabat ve Kazablanka şehirlerinde de hissedildi.

Yerel saat ile 23.48'de gerçekleşen deprem Rabat'ta kısa süreli paniğe sebep oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sivil savunma ekiplerinin bölgedeki tarama çalışmaları devam ediyor.

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