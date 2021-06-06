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Dünya

Fas'ta ''aşı pasaportu'' uygulaması

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki doz aşı yapılan kişilere 'aşı pasaportu' verileceğini duyurdu.

AA06 Haziran 2021 Pazar 09:30 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 09:30
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Fas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bilim Kurulu tavsiyeleri gereğince, salgınla mücadele kapsamında iki doz aşı vurulanlara "aşı pasaportu" verileceği kaydedildi. Fas'ta vatandaşların kolayca seyahat etmelerini sağlamak için oluşturulan bu "Dijital COVID sertifikası", 7 Haziran Salı gününden itibaren kullanılmaya başlayacak. "Aşı pasaportuna" sahip olanlar, ülke içinde tüm bölgelerde herhangi bir kısıtlama olmaksızın dolaşım özgürlüğü elde edecek ve yurt dışına rahatlıkla seyahat edebilecek.

-TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 46 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1479 kişinin hastalığa yakalandığı, 1579 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 12 bin 948'e, virüse yakalananların 353 bin 782'ye yükseldiği; iyileşenlerin sayısının ise 310 bin 710 olduğu kaydedildi.

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