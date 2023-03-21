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Dünya

Fas'ta balıkçı teknesinin batması sonucu 10 kişi öldü

Fas'ın güney açıklarında balıkçı teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA21 Mart 2023 Salı 23:02 - Güncelleme:
Fas'ta balıkçı teknesinin batması sonucu 10 kişi öldü
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Ülkenin resmi ajansı MAP'ta yayımlanan habere göre, ülkenin güney kesimindeki Dakhla vilayeti açıklarında bir balıkçı teknesi alabora oldu.

Tekne, denizde 220 kilometre açıldıktan sonra 17 kişilik mürettebatıyla batarken, 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Kaybolan kişiler için hava destekli arama çalışmalarının sürdüğü aktarılan haberde, Fas Kraliyet Donanmasına bağlı birliklerin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Teknenin batma nedenine dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

  • balıkçı teknesi
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