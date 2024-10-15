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Dünya

Fas'ta deprem

Fas'ın kuzeyinde yer alan İfran şehrinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA15 Ekim 2024 Salı 15:15 - Güncelleme:
Fas'ta deprem
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Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, SNRT televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzey kesiminde yer alan İfran ilinin Sidi el-Mahfi beldesi olduğunu belirtti.

Cabur, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin can ve mal kaybına yol açmadığı bilgisini verdi.

Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 2 bin 690 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 125 kişi yaralanmıştı.

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