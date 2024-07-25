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Dünya

Fas'ta etkili olan aşırı sıcaklar 21 can aldı

Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yüksek sıcaklar nedeniyle 21 hasta ve yaşlının hayatını kaybettiği belirtildi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Fas'ta etkili olan aşırı sıcaklar 21 can aldı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Beni Mellal kentindeki hastanede aşırı sıcak hava nedeniyle 21 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerden 17'sinin hastanede tedavi gören hastalardan olduğu ifade edildi.

ÇOĞU KRONİK HASTA

Yaşamını yitirenlerden çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip hastalar ve yaşlılar olduğu; sıcaklıklardaki ciddi artışın bu kişilerin sağlık durumlarının kötüleşmesine ve ölümlerine yol açtı aktarıldı.

Bakanlık gün içerisinde yaptığı bir diğer açıklamada, "yüksek sıcak hava dalgasının insanların sağlığı üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınacağını" duyurmuştu.

VATANDAŞLARA UYARI

Fas Meteoroloji Müdürlüğü, 21 Temmuz'daki açıklamasında ülkenin bazı bölgelerinde çarşamba gününe kadar 46 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

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